MACERATA Dopo il tutto esaurito della serata inaugurale, Overtime ha fatto il bis con un giovedì sera all’insegna dei grandi nomi dello sport internazionale. Sul palco verde dell’Overtime Arena di piazza Cesare Battisti, il Festival nazionale del giornalismo, del racconto e dell’etica sportiva ha avuto l’onore di accogliere Sara Simeoni, campionissima olimpica, in compagnia del giornalista e coautore Marco Franzelli e di Nazareno Rocchetti, artista nonché ex fisioterapista della Nazionale di atletica leggera. Il Teatro della Filarmonica ha accolto coach Dan Peterson.

Oggi si comincia alle 9 al Lauro Rossi, con la terza edizione degli Aces International Video Awards. Alle 13,30, spazio a “Passione carbonara”, show cooking già sold out in programma da Maia Fucina Gourmet. Nel pomeriggio la Galleria Antichi Forni ospiterà la presentazione de “Le nuove guerre del calcio. Gli affari delle corporation e la rivolta dei tifosi”, con l’autore Marco Bellinazzo e il presidente onorario dell’Aquila 1927 Francesco Ghirelli. Alle 17, poi, sul palco del Teatro della Filarmonica, l’autore Dario Ricci presenterà in compagnia del pugile Francesco Damiani il libro “Rocky Marciano. Sulle tracce del mito 1923-2023”. Alle 18 torna Federico Buffa. Gran finale affidato a Nino Frassica alle 21,30 al Lauro Rossi.