MACERATA - Finalissima di Musicultura questa sera allo Sferisterio tra gli otto giovani artisti vincitori del festival per la conquista del titolo di vincitore assoluto 2023 e il Premio Banca Macerata di 20mila euro che verrà decretato dalla somma dei voti del pubblico presente. Si esibiranno AMarti con la canzone Pietra, Ilaria Argiolas con Vorrei guaritte io, Cecilia, con Lacrime di piombo da tenere con le mani, Lamante con L’ultimo piano, Simone Matteuzzi con Ipersensibile, Santamarea con Santamarea, Cristiana Verardo con Ho finito le canzoni e Zic con il brano Futuro stupendo.

Gli artisti



Tra gli ospiti della finale condotta da Flavio Insinna e Carolina Di Domenico: Mogol, Gianmarco Carroccia, Dardust ed Ermal Meta che per l’occasione dedicherà un omaggio a Califano. Sono attesi alla finale altri artisti a sorpresa. Gli appuntamenti aperti al pubblico de La Controra iniziano invece alle ore 18 nel cortile del palazzo comunale con l’incontro con Yasmina Pani “Scienza e bufale sul linguaggio inclusivo” condotto dal compositore, scrittore e giornalista Marco Maestri.

Alle ore 18.45 nel cortile di Palazzo Buonaccorsi il giornalista di Rai Radio 1 John Vignola incontrerà Mogol “L’uomo, la vita, l’arte, la leggenda”. Spesso ricordato per il lungo e fortunato sodalizio con Lucio Battisti, dai primissimi anni ’60 ad oggi, vanta oltre 1.500 canzoni pubblicate e grandissime collaborazioni. Alle ore 19 in piazza Mazzini, nella Stazione Bus di Rai Radio 1 “A Tu per Tu con Ermal Meta” condotto da Marcella Sullo e Duccio Pasqua. Alle ore 21, sempre in piazza Mazzini nella Stazione Bus di Rai Radio 1: “Sferisterio atto secondo” si potrà seguire minuto per minuto dai microfoni di Duccio Pasqua Marcella Sullo e John Vignola la serata finale di Musicultura, che verrà mandata in onda su Rai Radio 1 domani alle ore 21.

Si consolida poi la partnership tra Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo e Musicultura. Anche quest’anno, infatti, l’associazione ha voluto dare il benvenuto ai conduttori delle serate conclusive della rassegna, Flavio Insinna e Carolina Di Domenico e lo ha fatto mettendo al centro la maestria artigiana. Insinna e Di Domenico sono stati omaggiati con il dono di una creazione artistica realizzata a mano da Taruschio Ceramica di Appignano: due pezzi unici, appositamente creati per l’evento che sono stati molto apprezzati dai conduttori. Alla consegna erano presenti l’artista Maria Teresa Taruschio, Francesco Cacopardo, presidente del direttivo territoriale di Macerata di Confartigianato e il direttore artistico Ezio Nannipieri.