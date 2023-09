Un'intera provincia in lacrime per la morte a soli 32 anni di Ilaria

MACERATA - Cordoglio a Macerata per la scomparsa di Ilaria Lattanzi. Aveva 32 anni ed era ricoverata da qualche settimana all'hospice dell'ospedale del capoluogo, dove si era sposata qualche giorno fa. Una malattia con cui combatteva da tempo non le ha lasciato scampo, ma la giovane è comunque riuscita a coronare il suo sogno d'amore con Pierpaolo Seri. La 32enne lavorava in un centro ottico di corso Cairoli, la notizia della sua morte ha gettato nello sconforto tutti coloro che la conoscevano. I funerali domani, nella chiesa di Santa Maria della Pace alle 15.30