È morta la prof Lucia Senigagliesi, il dolore degli ex alunni. «Ci ha fatto conoscere Leopardi e Dante»

MACERATA - Saranno celebrate stamani alle ore 10 presso il Santuario del Santissimo Crocifisso di Treia le esequie della professoressa Lucia Senigagliesi. L’insegnante di Lettere del Liceo Scientifico statale “Galileo Galilei” di Macerata si è spenta a 63 anni dopo una dura malattia durata un anno.



Tante le visite alla camera del commiato del Centro funerario di via dei Velini a Macerata. Un susseguirsi di familiari, amici, colleghi insegnanti e studenti che hanno voluto rivolgere alla professoressa di un ultimo saluto. La notizia si è però anche diffusa rapidamente sui social network con ulteriori messaggi commossi. «Semplicemente grazie per ciò che hai fatto negli anni più importanti della mia vita - scrive un’ex alunna -, quelli della crescita personale e della costruzione del sé. Mi hai fatto amare Leopardi, Catullo e Dante, e la tua voce commossa mentre leggevamo la Divina Commedia in classe è ancora impressa nella mia mente. Sei stata guida e punto di riferimento. La tua perdita è un dolore molto grande ma sappi che non ti dimenticherò mai». Un post al quale replica un altro giovane studente: «Ci capiva troppo, sapeva leggerti come un libro aperto».



Dolore al quale si è aggiunto anche l’ex dirigente scolastico proprio allo Scientifico, consigliere comunale a Macerata, Pierfrancesco Castiglioni: «La notizia mi lascia sgomento - scrive -, un abbraccio al mio amico e marito Marco e a tutti i suoi cari». E ancora una compagna di banco ai tempi delle elementari: «Di te ammiravo tutto, la tua bellezza, la tua intelligenza, il tuo spirito combattivo che ti ha sempre contraddistinto nell’affrontare le prove della vita».



Un amore incondizionato quello offerto dalla donna alla scuola e ai suoi studenti, tanto che fino all’ultimo ha voluto partecipare alle riunioni a distanza dell’Istituto. Lucia Senigagliesi lascia la mamma Maria Antonietta, il marito Marco Mattiacci, anch’egli insegnante, già allenatore e personalità molto conosciuta nel mondo del calcio, le figlie Eleonora e Valeria, oltre al genero Jonathan, il nipote Cosmo, il fratello Franco e la nipote Marta.

