I ladri vandali sfasciano la vetrina e fanno incetta di dischi

MACERATA - Un atto di vandalismo, probabilmente nato più per la voglia di sfregiare un negozio che per appropriarsi della merce contenuta all’interno. È questa una delle ipotesi sulla quale stanno lavorando gli investigatori un merito allo sfondamento della vetrina del negozio di dischi, The Sound Mecca Shop, in corso della Repubblica. Gli autori del gesto hanno portato via alcuni vinili, ma non quelli di maggior valore su un mercato che in questi ultimi anni sta registrando un interesse e una crescita vistosa non solo tra i nostalgici del genere. Ladri vandali, dunque, che secondo le prime ricostruzioni hanno agito ieri a notte molto tarda, probabilmente dopo le ore 3, quando ormai si erano spenti gli echi della seconda giornata degli Aperitivi europei.