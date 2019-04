Baby gang sorpresa a rubare in un bar Denunciati 3 ragazzini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA I carabinieri del Nucleo radiomobile hanno denunciato tre 17enni, tutti incensurati, per furto aggravato in concorso. Nella serata di sabato è scattato l’allarme di un bar in via Lorenzoni, che era chiuso. Il proprietario è intervenuto e ha sorpreso i tre ragazzi che stavano rubando. A quel punto i ladruncoli sono fuggiti, lasciando a terra le bottiglie che avevano preso. Uno di loro è stato fermato e nel frattempo sono arrivati i carabinieri. Il terzetto era riuscito a portare via anche svariate confezioni di petardi di libera vendita.Ascoltando alcune testimonianze, i militari dell’Arma sono riusciti a risalire ai complici del diciassettenne bloccato, tra cui una ragazzina. È stata recuperata anche la refurtiva, poi restituita al proprietario. La serata dei giovanissimi - uno straniero, gli altri due maceratesi - si è conclusa negli uffici della caserma dei carabinieri, dove sono arrivati i genitori ai quali sono stati poi affidati.