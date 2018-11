Volano insulti e schiaffoni: polizia mette fine alla festa di laurea

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Cori tipici delle lauree, clima di festa fino a quando - forse complice il freddo che deve aver spinto qualcuno a scaldarsi oltre il lecito con qualche bicchiere di troppo - sono iniziati a volare prima gli insulti e poi si è passati alle vie di fatto in Galleria del Commercio. Tentativi, dialettici - si parla sempre di studenti universitari e di laureandi - di recuperare la situazione sono naufragati miseramente con ragazzi e ragazze che appunto hanno iniziato a darsele. Spintoni, urla e schiaffi: niente boxe stando a quanto raccontano alcuni testimoni in transito nello spazi tra la Galleria del Commercio e via Armaroli. Visto però che l’animo goliardico aveva appunto lasciato il passo agli schiaffi qualcuno ha pensato di chiamare il 113 e sul posto è arrivata a sirene spiegate da via Armaroli una Volante della polizia. Il tempo di sentire la sirena e la galleria si è improvvisamente svuotata, litiganti spariti e rincorsi per le scale.