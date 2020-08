Macerata, tremenda carambola tra quattro auto durante una manovra: grave un uomo

MACERATA - Violento scontro tra quattro auto, grave un 82enne. È stato soccorso dall'eliambulanza ed ora si trova ricoverato all'ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, in prognosi riservata. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio, intorno alle 17, lungo la strada Carrareccia.

L'uomo, un ottantaduenne maceratese, si trovava al volante della sua Fiat Panda urtata, per cause che sono in corso di accertamento, da una Bmw, mentre la Panda era in fase di manovra. Un attimo dopo una terza vettura, una Opel Astra che proveniva da Sforzacosta, ha urtato la macchina dell'ottantaduenne colpendola su una fiancata. Coinvolta, in maniera più lieve, anche una Mercedes.

