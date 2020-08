Incidente sull'A14 tra due mezzi e pesanti e un'auto: autostrada chiusa, traffico deviato sulla Statale. Lunghe code e disagi. Grave una donna

ANCONA - Caos e incidente sulla A14 Bologna-Taranto: chiuso poco dopo le 17,30 il tratto tra Ancona sud e Loreto verso Pescara. All' interno di questo tratto il traffico è bloccato con due chilometri in progressivo aumento, per un incidente avvenuto al km 242, che ha visto coinvolti due mezzi pesanti ed un' autovettura. Chi viaggia in direzione di Pescara deve pertanto uscire ad Ancona sud e può rientrare in autostrada a Loreto. Sono presenti sul luogo dell' evento tutti i mezzi di soccorso.

Situazione che dopo due ore non si è ancora risolta perchè l'autostrada è ancora chiusa con il traffico deviato sulla statale, il che ha trasferito la coda dall'A14 a questa strada.

Ultimo aggiornamento: 19:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA