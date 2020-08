Violento scontro tra auto: due uomini estratti alle lamiere e portati all'ospedale

TREIA - Incidente tra auto all'ora di pranzo: due uomini feriti portati al pronto soccorso dell'Ospedale di Macerata

LEGGI ANCHE:

Coronavirus, crescono ancora i nuovi positivi: sono 17 nelle Marche, 7 nel Maceratese/ I numeri del contagio in tempo reale

Un altro dramma in spiaggia: malore lo stronca mentre fa il bagno davanti agli occhi dei familiari

I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 13 circa in località Passo di Treia SS 361 Km 41.800 nel comune di Treia (MC), per un incidente tra due autovetture. Entrambi i conducenti, un 50enne ed un 40enne, sono stati estratti dalle lamiere e portati in ospedale per le cure del caso. La causa dell'incidente è in via di accertamento da parte della Polizia Loclae.

Ultimo aggiornamento: 17:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA