Un altro dramma in spiaggia: malore lo stronca mentre fa il bagno davanti agli occhi dei familiari

SENIGALLIA - Un altro dramma in spiaggia dopo quello dell'uomo di 87 anni di ieri. Malore fatale questa mattina sulla spiaggia di Marzocca dove un uomo che stava facendo il bagno è stato stroncato da un infarto. E' stato immediato l'intervento del bagnino di salvataggio che ha subito allertato il 118: sul posto anche l'eliambulanza dall'ospedale di Torrette con uno dei sanitari che si è calato sulla spiaggia per i soccorsi ma per il bagnante, un settantenne milanese, non c'è stato nulla da fare e l'elisoccorso è rientrato alla base vuoto. La tragedia davanti ai familiari che erano con lui in spiaggia.

