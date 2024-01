Frati minori cappuccini delle Marche in lutto per la morte di Fra Vittorio Pazzaglia

MACERATA - Lutto nella famiglia dei Frati minori cappuccini delle Marche: questa mattina, presso l'infermeria di Macerata, è deceduto all’età di 90 anni fra Vittorio Pazzaglia. Molti lo ricorderanno con affetto per la sua dedizione costante e instancabile nei vari servizi a lui affidati e per i suoi tratti gentili celati sotto un’apparente austerità.

Figura legata in particolar modo al Santuario della Santa Casa di Loreto, dove ha prestato servizio per molti anni in qualità di cancelliere e addetto alla custodia, di confessore e di animatore spirituale, sempre disponibile all’accoglienza ai pellegrini, devoto di Maria Santissima che venerava con amore. Il suo servizio si è svolto per molti decenni e fin quasi gli ultimi giorni anche come giudice nel Tribunale ecclesiastico interdiocesano delle Marche.