Fantoccio del Duce, sindaco furioso con la Mussolini: «Si deve vergognare»

MACERATA – Fantoccio del duce, nervi tesi tra Alessandra Mussolini, che ha chiesto le scuse e le dimisioni dell’assessore alla cultura, ed il sindaco di Macerata Romana Carancini.“Io sono qui perché ho visto lo scempio che avete fatto col fantoccio di mio nonno –ha detto la Mussolini- a testa in giù davanti ai bambini che lo prendevano a bastonate. Lei deve chiedere scusa alla città di Macerata e alla famiglia Mussolini perchè è un atto osceno. Lei cosa mi dice in merito: vuole ritirare le deleghe all’assessore che ha fatto un post a favore?”. Il sindaco Carancini a questo punto è esploso. “Lei si deve vergognare –ha ribattuto- di ciò che ha detto. Che fa se ne va? Fa come i fascisti che non ascoltavano: venga ad ascoltare quello che ho da dirle. E metta giù il dito. Io ho condannato esplicitamente e pubblicamente quell’ignobile gesto: lei chieda scusa ad un’amministrazione che ha insultato questa mattina”.