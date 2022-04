Aperitivi europei: è boom di adesioni. Coinvolti 62 locali, sapori speciali dal 9 al 15 maggio

MACERATA - Bar, pub, ristoranti, pizzerie e perfino un hotel. È la carica dei 62 locali che animeranno gli Aperitivi europei in scena a Macerata durante la settimana della Festa dell’Europa che è in programma dal 9 al 15 maggio prossimi nel capoluogo. Numeri che riportano all’ultima edizione che si è svolta prima dell’arrivo della pandemia. Il Covid ha costretto a due anni di stop una manifestazione che ha sempre raccolto successo sia di presenze che, di conseguenza, buoni affari per i gestori delle attività di ristorazione e somministrazioni alimenti in città.



Gran parte dei locali che hanno aderito è collocata nel centro storico, ma ce ne sono anche alcuni del circondario comunale come ad esempio il MoMa Food in via Cassiano da Fabriano, Bar Otto in via Piccinino, Mymarca.it a Piediripa in via Velluti e Tutto Pepe in piazzale Vittime del terrorismo. Macchina organizzativa della Festa dell’Europa che, come detto, si abbina agli Aperitivi europei: l’appuntamento più atteso. L’evento ha lo scopo di avvicinare l’Europa ai cittadini ed approfondire la conoscenza dei popoli che la compongono. I bar e gli esercizi commerciali che aderiscono alla festa contribuiscono a questo processo di costruzione.

Gli Aperitivi europei (ogni locale proporrà prodotti tipici della nazione rappresentata) si terranno da mercoledì 11 a sabato 14 maggio. C’è la possibilità di avere almeno una consumazione ad un prezzo concordato di 7 euro. È previsto il prolungamento dell’orario per la somministrazione di cibi e bevande all’aperto mentre resta vietata la musica in piazza della Libertà per tutte le serate in quanto sono poi previsti altri appuntamenti che non sarebbero compatibili con tale situazione.



Il costo base di un menù a 7 euro (che sia una bibita o un pasto, non il combinato) consentirà alle persone in giro per la città di poter assaggiare un piatto particolare in un locale e magari la bevanda in un altro. Ci sarà poi una giuria di qualità che girerà per i locali e darà il suo responso per rinnovare l’appuntamento con il premio legato ai migliori menù proposti. Novità anche sugli orari di somministrazione di cibo e bevande per i quattro giorni legati agli Aperitivi europei. I commercianti hanno chiesto al Comune di allungare gli orari all’esterno dei locali dalle 24 all’una da mercoledì a venerdì e dall’una alle due nella serata di sabato, mentre la somministrazione dentro i locali potrà essere estesa indicativamente fino alle 3 del mattino.

Quest’anno la Festa dell’Europa strizza l’occhio anche allo sport. Nel programma delle iniziative infatti, non poteva mancare uno stretto collegamento con Macerata Città Europea dello Sport 2022 e per questo motivo sabato 14 maggio saranno previsti spazi dedicati alle associazioni sportive cittadine che intendano far conoscere la propria attività attraverso dimostrazioni, laboratori, mini tornei finalizzati alla promozione delle singole discipline.



Infine il Comune di Macerata ha lanciato, abbinato all’evento, il contest “L’Europa per me” rivolto a ragazzi di età compresa tra 11 e 19 anni, residenti nel territorio della regione Marche, come singoli, gruppo informale o classe. Questa edizione è segnata dolorosamente dalla guerra in Ucraina, che evidenzia ancora di più l’importanza di costruire una integrazione europea vera e profonda, non solo economica ma anche culturale. Il 2022 è stato proclamato Anno europeo dei Giovani che sono i protagonisti di questo processo di cambiamento culturale che di ogni stato fa apprezzare le peculiarità e condividere i problemi.

Per questo il contest invita i giovani a raccontare in modo creativo l’idea dell’Unione europea. I temi ai quali ispirarsi per la realizzazione dell’elaborato sono cambiamento climatico e ambiente, giustizia sociale e lavoro, l’Ue nel mondo: pace e dialogo tra culture, valori e diritti, sicurezza, ricerca, innovazione e nuove tecnologie, partecipazione democratica e integrazione europea, migrazione, inclusione sociale e accessibilità, istruzione, cultura, gioventù e sport. C’è tempo fino al 5 maggio 2022 per partecipare e vincere i premi in palio.

