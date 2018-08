Richiedente asilo fermato alla festa del vino cotto Gli trovano la droga negli slip

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LORO PICENO - Nascondeva la droga negli slip e in camera. Nei guai M. C., 19 anni, originario del Gambia, richiedente asilo ospite - tramite l’associazione Gus - in una struttura di accoglienza a Loro Piceno. È stato denunciato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti dai carabinieri di Tolentino. Il diciannovenne è stato trovato in possesso di 20 grammi di droga, tra marijuana e hashish, suddivisi in dosi.L’operazione è stata condotta dal Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia dei carabinieri di Tolentino (guidati dal tenente Antonio Masciarelli). L’altra sera a Loro Piceno, durante il Festival del vino cotto, i militari hanno fermato tre giovani stranieri che girovagavano per il centro storico del paese. Dai ciontrolliè emerso che uno dei tre, il diciannovenne, aveva negli slip una quindicina di grammi di hashish e marijuana. Nella casa che lo ospita sono stati trovati altri 5 grammi di droga.