Ladro s’intrufola in un appartamento rottweiler lo morde e lo mette in fuga

MONTECOSARO - Fa irruzione in casa convinto di trovare qualcosa di valore da portare via ma in camera c’è una sorpresa per lui: il rottweiler di famiglia che non gli ha dato certo il benvenuto. Il cane non ha gradito la presenza dell’aspirante ladro e lo ha morso, mettendolo in fuga nel giro di un attimo, senza che avesse neppure il tempo di portare via qualcosa. E, evidentemente, il topo d’appartamento ha preferito non rischiare. Il rottweiler, praticamente, gli ha fatto capire che quello non era il posto per lui e il colpo è sfumato.