Incidente choc sulla superstrada a Serravalle di Chienti: auto si ribalta, tre giovani estratti dalle lamiere

SERRAVALLE DI CHIENTI Auto si ribalta in superstrada, tre giovani trasportati in ospedale. È successo lungo la rampa di accesso alla superstrada, in direzione mare, a Serravalle di Chienti. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine intervenute sul posto, un’auto con a bordo tre giovani si è ribaltata.

I soccorsi

Subito sono stati avvisati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri di Camerino. I pompieri si sono occupati di estrarre dalle lamiere i tre giovani all’interno del veicolo, una Polo, e poi li hanno consegnati ai sanitari per le cure del caso. I feriti - non in gravi condizioni - sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Camerino. Non sono state coinvolte altre auto.