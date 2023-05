Ancora un incidente, paura nella notte sulla superstrada di Civitanova: due auto coinvolte, tre persone miracolate

CIVITANOVA - Incidente da brividi nella notte in superstrada. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate due auto, che hanno riportato ingenti danni. Per fortuna le tre persone a bordo dei veicoli sono rimaste illese. Lo schianto è avvenuto intorno all’una nei pressi dell’uscita della zona industriale di Civitanova, in direzione mare-monti.

La dinamica dello schianto

Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto, nel volgere di pochi minuti, sono intervenuti gli operatori dell’emergenza sanitaria del 118 e il personale della Croce Rossa di Porto Potenza Picena e della Croce Verde di Civitanova. A seguito del violentissimo impatto un’auto è finita contro il guardrail di sinistra e l’altra contro quello di destra. Gli occupanti sono riusciti a uscire da soli dagli abitacoli e hanno rifiutato il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova. Sul posto anche la polizia stradale.