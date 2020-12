Incidente da brividi in superstrada: un’auto sbanda e si ribalta. Occupanti illesi, traffico nel caos

CORRIDONIA - Incidente da brividi lungo la superstrada Valdichienti, nei pressi dell’uscita di Corridonia. Per cause ancora in corso di accertamento una Fiat Cinquecento si è ribaltata. Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto, nel volgere di pochi minuti, sono intervenuti gli operatori dell’emergenza sanitaria del 118. Gli occupanti della vettura non hanno riportato ferite gravi e hanno rifiutato il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale civile di Macerata. Sul luogo dell’incidente anche le forze dell’ordine. Problemi sul fronte della viabilità.

