Schianto in scooter, ferito un 15enne a Treia portato a Torrette

TREIA Schianto in scooter, ferito un 15enne. È successo a Chiesanuova di Treia. Il giovane stava andando agli allenamenti e, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, si è scontrato con un’auto che viaggiava nella direzione opposta.

Caduto a terra

Dopo l’urto, il giovane è caduto a terra. Sul posto i sanitari del 118 che, prestate le prime cure del caso e vista la dinamica dell’incidente, hanno deciso per il trasporto in ambulanza all’ospedale di Torrette ad Ancona. Il giovane non è in gravi condizioni.