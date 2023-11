Incidente a Potenza Picena, auto con due anziani finisce fuori strada. Per recuperarli servono i vigili del fuoco

POTENZA PICENA - Incidente oggi pomeriggio a Potenza Picena, in località Santa Cassella. Per cause in corso di accertamento un’auto è andata fuori strada ed è finita in un fossato. A bordo c’era una coppia di anziani.

L'allarme

Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto, nel volgere di pochi minuti, sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Civitanova. I due coniugi sono stati recuperati dai pompieri e poi medicati dagli operatori dell’emergenza sanitaria. Sono stati trasportati in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova.