Incidente Porto Recanati, paura per la bambina: è gravissima. Stabile il bimbo

Sono ricoverati nei reparti di rianimazione pediatrica dell'azienda ospedali Riuniti la bambina a di 10 anni e il bambino di 8 rimasti feriti la scorsa notte in un incidente stradale in cui sono morti Gianluca Carotti, 47 anni, padre della ragazzina, e Elisa Del Vicario, 40, madre del maschietto. La piccola ha riportato un politrauma maggiore - si legge - è in coma farmacologico, necessita di supporto respiratorio e di monitoraggio intensivo. Il maschietto ha riportato un grave politrauma con interessamento del capo. È sveglio ma necessita di monitoraggio intensivo Sono ricoverati nei reparti di rianimazione pediatrica dell'azienda ospedali Riuniti la bambina a di 10 anni e il bambino di 8 rimasti feriti la scorsa notte in un incidente stradale in cui sono morti Gianluca Carotti, 47 anni, padre della ragazzina, e Elisa Del Vicario, 40, madre del maschietto. La piccola ha riportato un politrauma maggiore - si legge - è in coma farmacologico, necessita di supporto respiratorio e di monitoraggio intensivo. Il maschietto ha riportato un grave politrauma con interessamento del capo. È sveglio ma necessita di monitoraggio intensivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per entrambi i bambini la prognosi è riservata - riferisce un bollettino della direzione medica dell'azienda ospedaliero universitaria di Ancona - ma la bambina è in condizioni molto gravi, mentre il bambino è grave ma stabile. Grande ansia ad Ancona per la sorte dei due piccoli coinvolti nel terribile incidente di Porto Recanati nel quale hanno perso la vita Gianluca Carotti ed Elisa Del Vicario.