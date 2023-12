Incidente a Poggio San Vicino, motociclista finisce in una scarpata: task force per recuperarlo e trasportarlo in eliambulanza a Torrette

POGGIO SAN VICINO - I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 11.30 circa per soccorrere un motociclista caduto in una scarpata in località Pian dell’Elmo, nel Maceratese.

In azione anche il soccorso alpino

La squadra dei volontari Vigili del Fuoco di Apiro e la squadra SAF (speleo-alpino -fluviale) della sede centrale di Macerata hanno recuperato il motociclista affidandolo alle cure del 118 per poi essere trasportato in ospedale dall’elimbulanza. Sul posto anche il soccorso alpino.