CIVITANOVA Scompare dalla provincia di Matera oltre un mese fa, 19enne rintracciata dai carabinieri a Civitanova. La ragazza, italiana, si è sentita male, domenica pomeriggio, in un bar del centro e così è stata identificata dai carabinieri. I familiari ne avevano denunciato la scomparsa i primi giorni di settembre. È quanto accaduto l’altro ieri. In azione i carabinieri della Compagnia di Civitanova, guidati dal capitano Angelo Chiantese, impegnati in questo fine settimana in un intenso lavoro di controllo tra Civitanova e i Comuni limitrofi. Domenica pomeriggio, in centro, i carabinieri hanno rintracciato la 19enne. I genitori, da oltre un mese senza avere più alcuna notizia di lei, avevano fatto denuncia di scomparsa. I militari dell’Arma l’hanno identificata dopo un malore in centro. In via precauzionale, la ragazza è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova per verificare le sue condizioni di salute: stava bene. È stata contattata la madre che ha raggiunto la figlia a Civitanova. Nel corso del fine settimana sono stati effettuati controlli lungo le strade. Denunciati quattro automobilisti per il reato di guida in stato di ebbrezza. Agli stessi è stata ritirata la patente di guida. Denunciata una donna che, dopo un incidente, si è rifiutata di sottoporsi all’alcol test. Elevate 30 contestazioni per violazioni del Codice della Strada e controllate circa 150 persone.