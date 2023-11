Fiastra, danni per il vento forte e disagi da maltempo: il sindaco ringrazia la Protezione Civile

FIASTRA Notte di tormenta a Fiastra a causa del forte vento, con alberi caduti, rami spezzati e conseguente interruzione della viabilità stradale e dell’energia elettrica.

Il ringraziamento

«Ancora una volta debbo ringraziare la Protezione Civile per il pronto intervento che ha saputo mettere in campo, agendo con competenza e celerità per assicurare, per quanto possibile, il ripristino di una situazione di normalità - sottolinea il sindaco, Sauro Scaficchia - Poter contare su queste persone, che sono state in piedi sino a notte fonda per risolvere le diverse criticità causate dal maltempo, rappresenta una sicurezza per tutta la cittadinanza.

In accordo con i vigili del fuoco, già impegnati su tanti altri fronti, sono intervenuti dando prova di grande professionalità. È il segno di una collaborazione, di una partecipazione e di una vicinanza alla collettività, fortemente sentita e viva, e per questo merita di essere rimarcata».