Ragazzino di undici anni cade in moto al crossodromo Trasportato a Torrette

ESANATOGLIA - Incidente da brividi ieri pomeriggio, intorno alle 16.30, al crossodromo di Esanatoglia. Per cause in corso di accertamento, un ragazzino di 11 anni ha perso il controllo della moto da cross ed è caduto a terra mentre stava percorrendo il circuito dell’Alto Maceratese. Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto, nel volgere di pochi minuti, sono intervenuti gli operatori dell’emergenza sanitaria del 118. Il giovanissimo polita, che fortunatamente non è in pericolo di vita, è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona.