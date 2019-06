Operaio precipita da una scala nel cantiere della ricostruzione: è grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ESANATOGLIA - Cade da una scala e per le conseguenze viene trasportato in eliambulanza all’ospedale di Torrette. Vittima dell’incidente sul lavoro un cinquantenne residente a Esanatoglia dipendente di un’impresa edile matelicese impegnata in lavori legati alla ricostruzione post terremoto. L’episodio è avvenuto ieri attorno alle 13,30 in un cantiere in vicolo Chiuso; l’uomo, per cause in corso di accertamento, ha improvvisamente perduto l’equilibrio ed è precipitato a terra: un impatto piuttosto violento. Subito sono stati sono stati chiamati i soccorsi: sul posto, dopo pochi minuti, sono arrivati gli uomini dell’emergenza sanitaria, che constatate le condizioni dell’operaio hanno deciso per il trasferimento all’ospedale regionale di Torrette avvenuto con l’eliambulanza. I sanitari della struttura dorica hanno subito tenuto sotto stretto monitoraggio le condizioni dell’uomo ferito e solo una volta valutata la loro evoluzione sarà possibile disegnare un quadro della situazione e definire una prognosi. Sul posto, oltre agli uomini del 118, sono intervenuti anche i carabinieri che hanno avviato accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.