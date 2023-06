CIVITANOVA Omicidio di Alika Ogorchukwu, ieri mattina i giudici della Corte d’Assise hanno conferito l’incarico allo psichiatra Renato Ariatti, docente all’università di Bologna. Il professionista avrà 90 giorni di tempo per depositare le conclusioni della perizia sull’imputato Filippo Ferlazzo. Per la parte psicodiagnostica Ariatti ha chiesto e ottenuto l’autorizzazione dai giudici di avvalersi dello psicologo di Padova Marco Samory quale ausiliario.

Le parti hanno quindi confermato la nomina dei propri consulenti (Giovanni Battista Camerini per il pubblico ministero Claudio Rastrelli, Monia Vagni per la difesa dell’imputato sostenuta dall’avvocato Roberta Bizzarri e Marco Giansanti per i familiari di Alika costituiti parte civile con l’avvocato Francesco Mantella) e l’udienza è stata rinviata al prossimo 20 settembre per l’esame del perito ed eventuali deduzioni dei consulenti. «Procederemo come sempre in questi casi – ha detto lo psichiatra Ariatti a margine dell’udienza -, con la visita del periziando, la valutazione della documentazione che esiste già, la discussione tra i periti e poi alla fine ci sarà un elaborato mio conclusivo che verremo a riferire il 20 settembre. Informalmente alcune cose i colleghi me le hanno già trasmesse, ma adesso acquisiamo anche tutto ufficialmente, perché c’è moltissima documentazione nel fascicolo». Sulla nomina dell’ausiliario Ariatti ha spiegato che «in questi casi lo si nomina sempre, perché oltre alla clinica che rimane l’aspetto fondamentale del nostro lavoro, c’è anche una parte per la quale è opportuno avere competenze professionali molto specifiche, ci sono degli psicodiagnosti che fanno esattamente questo e quindi lo abbiamo nominato». Sempre ieri la Corte ha anche fissato l’udienza dedicata alla discussione delle parti e alla camera di consiglio, si terrà il 27 settembre, giorno in cui ci sarà dunque anche la sentenza.