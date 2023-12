Tragedia sul lavoro in un piazzale di un'azienda di Visso: Davide Gentili muore a 45 anni investito in retromarcia da un bobcat. Lo guidava suo zio, titolare della ditta

VISSO - Si chiamava Davide Gentili, abitava a Visso e aveva compiuto 45 anni lo scorso 17 novembre. La lista di morti sul lavoro è sempre più lunga. Questa volta la tragedia è avvenuta in un piazzale di un'azienda di movimento terra a Visso, in via Roma: un uomo di 45 anni ha perso la vita, travolto in retromarcia da un bobcat condotto dallo zio, titolare della ditta. La tragedia è avvenuta intorno alle 13.30.

L'intervento

Sul posto 118, carabinieri e gli ispettori dell'Ast (Servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti del lavoro).