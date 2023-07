Fumogeni durante Osimana-Maceratese, Daspo per due tifosi. Uno era recidivo: per lui 5 anni e obbligo di firma per due

MACERATA - Avevano acceso fumogeni durante Osimana-Maceratese, partita del campionato di calcio di Eccellenza, dello scorso ottobre. Oggi sono arrivati due ulteriori Daspo, emessi dalla Questura di Ancona, per due tifosi maceratesi rispettivamente di 20 e 40 anni. Sono stati ritenuti responsabili di comportamenti che hanno creato un «concreto pericolo per l'incolumità dei presenti».

Obbligo di firma per il 40enne recidivo

Sono stati identificati dalla Digos di Macerata, grazie alle immagini registrate dlla Polizia Scientifica e alla tifoseria locale. I due non potranno accedere ai luoghi sul territorio nazionale dove si svolgono manifestazioni sportive: il provvedimento a carico del più giovane sarà di un anno, mentre 5 saranno gli anni per il 40enne, già recidivo e sottoposto in passato a Daspo. Inoltre il questore Cesare Capocasa ha proposto nei confronti di quest'ultimo l'obbligo di firma per due anni a ogni partita della Maceratese, misura convalidata dal gip di Ancona Carlo Masini. Salgono a 31 i Daspo emessi dalla Questura dorica da inizio anno a oggi.