Tre ragazzi positivi dopo la vacanza post maturità in Croazia: in quarantena i compagni di viaggio

RECANATI - Tre positivi al Covid e otto in quarantena: è il bilancio del ritorno dalla vacanza che 11 studenti del liceo Leopardi di Recanati fatta al termine dell’esame di maturità.

Sono rientrati lunedì scorso dalla Croazia e, già dalla sera, in alcuni di loro si sono manifestati i primi sintomi e dai tamponi molecolari 3 giovani sono risultati positivi. Gli altri compagni del gruppo sono stati sottoposti alla quarantena. La vacanza doveva servire per festeggiare la fine di un percorso scolastico ed è terminata, invece, con un finale inatteso. La comitiva aveva scelto la Croazia proprio per il basso numero di contagiati nel Paese ma, evidentemente, nemmeno le precauzioni e la prima dose di vaccino sono servite a proteggersi dal virus. Il contagio è stata scoperto lunedì sera, quando un ragazzo del gruppo ha accusato i primi sintomi.

