CORRIDONIA - Tragedia Corridonia . Un uomo di circa 70 anni è morto schiacciato da una motozappa in un capannone in via Costantinopoli, nella zona di Villa Fermani. Sul posto 118, vigili del fuoco e carabinieri. In corso gli accertamenti da parte dei militari dell'Arma per ricostruire la dinamica dell'accaduto.