Tragedia nel giorno di Pasqua a Corridonia: uccide la moglie con un colpo di fucile poi tenta il sucidio. I vicini sconvolti: «Non sopportava di vederla soffrire» IL VIDEO

CORRIDONIA - «Siamo sconvolti, si amavano tantissimo. Lui non sopportava di vederla soffrire». I vicini sono sotto choc dopo la tragedia che si è consumata questa mattina in contrada Macina a Corridonia. Bruno Cartechini ha ucciso la moglie Palma Romagnoli con un colpo di fucile, poi ha tentato di suicidarsi ma non c'è riuscito.

L'uomo è stato trasportato in ospedale a Torrette in gravissime condizioni.

Il dramma si è consumato questa mattina alle 6.40 nel territorio del comune di Corridonia proprio al confine con Mogliano. Il colpo è risuonato nella valle da una casa familiare.

Uccide la moglie con un fucile da caccia, poi tenta il suicidio

Cartechini, di 86 anni come la moglie, ha improvvisamente imbracciato il fucile da caccia e sparato contro Palma Romagnoli, da qualche mese affetta da una malattia neurologica degenerativa, uccidendola sul colpo. Quindi ha rivoltato l'arma (legalmente detenuta) contro di sè e ha premuto il grilletto: all'arrivo del 118 per la moglie non c'era più nulla da fare mentre l'uomo era ancora vivo ed è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale regionale.

E' stato subito operato ma le sue condizioni sono gravissime. Sul posto i carabinieri delle stazioni di Corridonia e Mogliano, il Nucleo operativo della Compagnia di Macerata, il Nucleo investigativo del comando provinciale di Macerata e il Sis di Ancona.