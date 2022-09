CORRIDONIA - Nel pomeriggio di ieri, all’Abbadia di Fiastra, l’attore corridoniano Simone Riccioni ha condotto all’altare la splendida grossetana Marianna Fazzino, docente di Infanzia e Primaria nella capitale, conosciuta nel gennaio 2021 tramite un’insegnante della scuola di recitazione maceratese fondata da Riccioni. Allora la scintilla.

Ieri, don Francesco dei Salesiani di Macerata, scuola che per Simone ha significato molto, e fra’ Mauro di Mogliano hanno suggellato la realizzazione del sogno.

Il ricevimento

Completo carta di zucchero con papillon per Simone, regale abito lungo bianco con bouquet abbinato per Marianna le due perle di un momento colmo di felicità minuziosamente realizzato dalla wedding designer Silvia Carducci di Eventique, che ha progettato le decorazioni e curato gli allestimenti. Il banchetto al “Casolare dei segreti” di San Lorenzo di Treia, con la presenza, fra gli altri, del folto gruppo di ragazzi della scuola di recitazione “Cinemachepassione” fondata a Macerata da Riccioni che ripartirà sabato prossimo, dell’attore Samuele Sbrighi e della docente di recitazione Paola Boschi. Per il viaggio di nozze, come ha reso noto la coordinatrice dei lavori di Riccioni, Anna Laura Pesallaccia, «bisognerà però attendere, considerati gli attuali impegni multipli di Simone».