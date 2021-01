Accusa un malore nella sede, muore un dipendente della Croce Verde

CORRIDONIA - Dipendente della Croce Verde stroncato da un infarto mentre era nella sede. La vittima è Roberto Morresi, 60 anni, prima volontario dell’associazione fino al 2019 e poi assunto come lavoratore dipendente. Morresi aveva il compito di coordinare i servizi.

Nel momento in cui si è sentito male, l’uomo era solo nella sede; a dare l’allarme è stato un volontario arrivato poco dopo. Subito è stato chiamato il 118, ma altri operatori si sono precipitati per cercare di strappare l’uomo alla morte. Tutto, però, si è rivelato purtroppo inutile. Roberto Morresi da tantissimi anni era impegnato nella Croce Verde, prima a Monte San Giusto, poi a Macerata e infine a Corridonia, dove aveva trovato un lavoro stabile. La tragedia ha destato enorme impressione tra colleghi e volontari che ricordano Morresi per la disponibilità, l’amore per la sua missione e l’attenzione verso gli altri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA