CORRIDONIA - Incendio in un appartamento al secondo piano di una palazzina in via Rossini, a Corridonia. Un’anziana salvata da un vicino. La donna, lievemente intossicata, è stata trasportata, per precauzione, al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata. Erano le 12.30 circa di ieri quando è divampato l’incendio.

Ad accorgersi delle fiamme sono stati alcuni vicini che hanno fatto partire subito i soccorsi. Uno di loro è riuscito anche ad entrare nell’appartamento dove è divampato l’incendio per salvare la donna che era all’interno. L’uomo si è diretto verso la porta della casa, l’ha forzata e una volta dentro ha accompagnato la donna fuori dall’abitazione, nel piazzale. Sul posto è arrivata nel frattempo l’ambulanza. Il medico, dopo le prime cure, ha disposto il trasferimento dell’anziana al pronto soccorso del nosocomio maceratese.

Ha respirato fumo



Le sue condizioni non sono gravi, anche se ha respirato un po’ di fumo. Una volta giunta in ospedale, la paziente è stata sottoposta agli accertamenti del caso. In via Rossini anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Macerata, che hanno subito domato le fiamme e messo in sicurezza l’appartamento. Diversi i danni causati nell’appartamento. In particolare nella cucina sono andati a fuoco alcuni mobili e allo stesso tempo i muri sono stati anneriti. Si stanno vagliando le cause che hanno procurato il rogo.

Stando a una prima ricostruzione l’incendio sarebbe partito dal cestino dei rifiuti. La tempestività dell’intervento dei pompieri ha causato conseguenze più gravi. Paura anche per le altre persone che erano nello stabile, che sono scese tutte nel piazzale.