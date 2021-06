Lavori pubblici, rivoluzionato il piano: ci sono a disposizione17 milioni per le grandi opere

CORRIDONIA - Una pioggia di fondi, una rivoluzione nel piano delle opere pubbliche che arriverà questa sera sui banchi del consiglio comunale. Sono lavori per ben 17 milioni di euro quelli che l’amministrazione comunale ha inserito nella variazione al documento, una revisione che metterà in moto molti cantieri di cruciale importanza per la città.





«Opere che non potevamo inserire prima non avendo certezze sulle coperture finanziarie, certezze che ora abbiamo», spiega il sindaco Paolo Cartechini. In larga parte si tratta di opere delle quali si è già parlato diffusamente nei mesi scorsi che trovano finalmente il primo passo del loro iter burocratico. La parte più corposa è rappresentata dalla realizzazione dei nuovi plessi scolastici cittadini: proprio la loro assenza nella precedente versione del piano aveva messo in allarme opposizione e cittadini sulla loro effettiva realizzazione.



«Partiamo dalla scuola dell’infanzia, finanziata con i 3 milioni di contributo del Miur che abbiamo da tempo che si completa con un milione e 450 mila euro di avanzo di amministrazione – precisa il sindaco – quindi, introitiamo il contributo di 1,2 milioni per la nuova scuola di Colbuccaro, fondi che arrivano dalla ricostruzione post sisma 2016. Interventi che si aggiungono a quello per il nuovo Manzoni, coperto con 5,7 milioni anche in questo caso di fondi per la ricostruzione».



Poi, dentro nuovi fondi per manutenzioni ordinarie e straordinarie a varia strade del tessuto urbano ma anche progetti rilevanti come la realizzazione del nuovo campo in erba sintetica all’ippodromo Martini, per il quale l’amministrazione, dopo aver tentato la carta della partecipazione ad alcuni bandi nazionali, ha alla fine optato per impegnare 500 mila euro di avanzo di amministrazione. E poi ancora mobilità sostenibile con altri soldi destinati alla realizzazione di percorsi ciclabili.



«Attraverso il progetto “Bellezza in bicicletta” si realizzerà il collegamento ciclopedonale tra le abbazie di Fiastra e San Claudio – aggiunge Cartechini –, la nostra quota di intervento è di 220 mila euro, 150 mila coperti con fondi europei e 70 mila con risorse nostre che vengono anche in questo caso dall’avanzo. Abbiamo anche un cofinanziamento da 35 mila euro a testa con la Regione per un percorso ciclabile a Fonte Oliva e nuovi marciapiedi a San Claudio e via Lombardia e la sostituzione di tutti i punti luce, e sono 180, della nostra illuminazione pubblica lungo la provinciale con i led per una spesa di circa 180 mila euro».

Tra gli altri punti all’ordine del giorno, anche l’atto che di fatto sancisce i festeggiamenti patronali, ossia l’assegnazione delle civiche benemerenze 2021, atto che tradizionalmente arriva in questo periodo dell’anno. La questione aveva sollevato una polemica a distanza tra maggioranza e opposizione. Massimo riserbo su chi sarà premiato, l’unica certezza è che saranno tre le benemerenze assegnate. Sul piatto anche due interpellanze della minoranza, una sul centro diurno Il Ciclamino e l’altra sulla palestra di viale Italia, e un ordine del giorno sull’ospedale.

