Fuori strada con la moto a Corridonia, giovane di 24 anni trasportato a Torrette

CORRIDONIA - Incidente stradale intorno alle 19 nella frazione di San Claudio a Corridonia. Per cause in corso di accertamento un giovane di 24 anni di Montecassiano è finito fuori strada con la sua moto. Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto, nel volgere di pochi minuti, sono intervenuti gli operatori dell’emergenza sanitaria del 118.

Il ragazzo, dopo le prime cure del caso, è stato trasportato all’ospedale regionale di Torrette in eliambulanza. Ha una ferita a una gamba. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri della stazione di Corridonia, che hanno effettuato i rilievi di rito.