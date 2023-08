CORRIDONIA Uno schianto terribile, un dolore indicibile per tutta la comunità. Ha trovato la morte lungo via Fonte Lepre Saifullah Ejaz, sedicenne di origini pakistane che, nel pomeriggio di ieri, ha perso la vita finendo contro un albero mentre era in sella alla sua bicicletta. Sembrava un pomeriggio come tanti altri per l’adolescente, che insieme ad altri quattro amici si era dato appuntamento intorno alle 16 nei pressi della piccola rotatoria di Porta Romana per fare un giro in bici insieme, come avevano fatto tante altre volte.

La ricostruzione

È stato proprio uno dei cinque giovanissimi, tutti minorenni, a ricostruire l’accaduto. Il gruppo ha imboccato viale Montolmo e da lì via Fonte Lepre in direzione zona industriale, ma Saifullah era rimasto leggermente attardato rispetto agli amici, che hanno così deciso di aspettarlo nei pressi della rotatoria all’incrocio di via Pausula, nei pressi della Dimar. Il sedicenne si trovava indietro di qualche centinaio di metri, gli mancava solo quell’ultima, ripida curva a destra che immette sulla rotatoria. Ma il ragazzo nel tratto in discesa ha perso il controllo del mezzo ed è finito per schiantarsi contro una delle tre querce che si trovano proprio a bordo strada sulla parte esterna della curva. Un impatto terrificante, ma Saifullah era ancora cosciente quando gli amici, resisi conto dell’accaduto, l’hanno raggiunto sul posto. Una donna al volante di un’auto, vedendo il capannello di ragazzini a bordo strada, ha accostato per capire cosa stesse succedendo e ha dato l’allarme. Si è attivata la macchina dei soccorsi del 118 e sul posto è arrivata anche l’eliambulanza per trasportare il giovane all’ospedale Torrette di Ancona, visto che le condizioni del ragazzo sono parse subito disperate. Purtroppo, però, per Saifullah non c’è stato molto da fare: è spirato nel giro di pochi minuti. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i carabinieri, che stanno cercando di fare luce sull’accaduto, e la polizia municipale, per i rilievi del caso.

Il ricordo

Saifullah era studente dell’Ipsia Corridoni e chi lo conosceva lo delinea come un bravissimo ragazzo, studioso ma anche con una grande passione: quella per il calcio. Era un grande fan di Cristiano Ronaldo e per questo tifava per Juventus e Real Madrid (ex squadre del campione portoghese). Tutta la comunità pakistana si è subito stretta intorno alla famiglia del ragazzo. Tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza ai familiari del 16enne. Sconvolti anche gli amici del giovane, con i quali era legatissimo. Un grande affetto nei confronti di un ragazzo che ha sempre goduto della stima di tutti.