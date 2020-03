Macerata, crescono i contagi da Coronavirus, positivo anche un medico: chiusa la Dermatologia

MACERATA - Salgono a 7 i casi positivi di Coronavirus nel Maceratese. Oltre all’ingegnere 33enne di Civitanova, all’imprenditore 55enne di Porto Recanati e alla 59enne di Cingoli si aggiungono anche un medico dell’ospedale di Macerata e altri tre casi. Rimangono in isolamento e costantemente monitorati i familiari dell’uomo portorecanatese e il medico di base del 55enne. L’imprenditore, insieme all’ingegnere di Reggio Emilia ma residente per lavoro a Civitanova sono ricoverati nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale di Fermo. Le condizioni della donna di Cingoli, ricoverata martedì in terapia intensiva al Carlo Urbani di Jesi, sono stabili e ci vorranno almeno altre due settimane per avere un quadro clinico, anche se non definitivo, più chiaro e più indicativo.

Positivo al Coronavirus anche un medico dell’ospedale di Macerata: l’uomo non sarebbe comunque in gravi condizioni. L’Area Vasta 3 ha disposto la chiusura del reparto di Dermatologia e messo in quarantena i pazienti. In isolamento anche i familiari del professionista. Il medico era a casa da una settimana con dei sintomi influenzali e, dopo essersi sottoposto al tampone, è risultato positivo. Sono risultate negative al tampone invece la 13enne di Recanati e una seconda donna sempre residente nella città leopardiana che era stata sottoposta al test del Covid-19.

