Coronavirus, un altro contagio a Cingoli, è una donna di 89 anni: isolata la casa di riposo

Ultimo aggiornamento: 11:00

CINNGOLI - Spunta un nuovo caso di. Si tratta di una donna di 89 anni ospite nella Casa di Riposo comunale. Per precauzione sono state vietate le visite a tutte le persone presenti nella struttura. Oltre alla prima paziente cingolana positiva al Covid-19, una donna di 59 anni, si aggiunge dunque una seconda donna trasferita ieri all’ospedale di, adibito a struttura di emergenza dell’Area Vasta 3. A Cingoli ci sarebbero anche altre due persone, una madre e sua figlia, quest’ultima dipendente Asur, positive al Coronavirus; sono in corso accertamenti per chiarire le condizioni delle due donne. A Porto Recanati il 118 è intervenuto nel tardo pomeriggio di ieri per un caso sospetto.La Regione Marche, nella giornata in cui sono saliti a 12 i decessi, ha confermato i 9 casi positivi nel Maceratese di domenica e rimangono invariate anche le persone in isolamento domiciliare che sono 130: di queste 16 sono sintomatiche mentre 21 sono operatori sanitari. Tra i pazienti positivi maceratesi rimangono ricoverati nel reparto di Malattie Infettive di Fermo l’ingegnere 33enne di Reggio Emilia ma residente a Civitanova e l’imprenditore 55enne di Porto Recanati. La 59enne di Cingoli positiva si trova ancora nel nosocomio jesino mentre il dermatologo Sigona è in isolamento domiciliare a casa e sta bene. Positivo anche un dipendente della Elica di Apiro; il 52enne, che sembra non essere in gravi condizioni, è ricoverato all’ospedale di Torrette nel reparto di Malattie Infettive.