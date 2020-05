Multati in cinque il Primo Maggio per le restrizioni Covid: la partita di basket costa cara a tre ragazzi

CIVITANOVA – Primo maggio all'insegna dei controlli, identificate dai carabinieri oltre 200 persone e ispezioni anche ad alcune decine di attività commerciali. Tre giovani giocavano a basket come se nulla fosse.

Nel corso del servizio dei carabinieri della Compagnia di Civitanova, durato tutta la giornata, sono state fermate ed identificate oltre 200 persone e controllate attività commerciali. Sono state sanzionate 5 persone, poiché circolavano fuori dalle ipotesi consentite dalle norme in vigore. Tre giovani sono stati sorpresi mentre giocavano a basket in area interdetta sul lungomare Sud, mentre, altre due persone erano alla guida delle rispettive auto e non avevano valide motivazioni per giustificare il loro spostamento durante il lockdown.

