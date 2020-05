Coronavirus, strade e spiagge deserte. Solo una multa della polizia locale contro i furbetti della passeggiata

ANCONA - E' trascorsa tranquilla la giornata del primo Maggio ad Ancona secondo il report ancora parziale, limitato alle ore 17, della Polizia locale del capoluogo e come testimoniano le foto allegate scattate dagli agenti in servizio. Soltanto una sanzione comminata questa mattina ad un pedone tra gli oltre 120 controlli effettuati; 52 su veicoli, una settantina sulle varie attività e 5 su pedoni. Particolare attenzione per le spiagge di Palombina e Portonovo dalle quali però gli anconetani si sono tenuti a debita distanza rimanendo a casa. © RIPRODUZIONE RISERVATA