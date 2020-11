Una classe di prima media in quarantena Covid da un mese: protesta una mamma

SAN GINESIO – Classe delle scuole medie in quarantena da un mese, protesta una mamma. La donna è la madre di una bambina che frequenta la prima media di San Ginesio. Lei, come i suoi compagni di scuola, è in quarantena dallo scorso 14 ottobre, quando la sua classe è stata messa in isolamento in seguito ad un caso di positività tra gli alunni.

Quello che, in generale, preoccupa i genitori sono le conseguenze psicologiche sui ragazzini che, stando a quanto ritiene la donna che ha sollevato il problema, hanno bisogno di fare lezioni in presenza e non di trascorrere la mattinata davanti al computer per la didattica online.

