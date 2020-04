Non si ferma l'allarme alla casa di riposo: un altro morto, sono 24 i positivi

CINGOLI - Nuovo decesso nella casa di riposo di Cingoli: si è spenta a 80 anni Quinta Borsini, residente nella frazione di Avenale. La donna, tra i primi ospiti a essere risultati positivi al virus, era affetta da tempo da altre patologie. I decessi all’interno della casa di riposo salgono così a nove e, secondo i medici che lavorano all’interno della struttura, quattro sarebbero da ricondurre al Covid-19 e cinque sarebbero stati causati dalle patologie pregresse degli anziani.

LEGGI ANCHE:

Coronavirus, i positivi tornano a salire: sono 57 in un giorno e 5.826 dall'inizio dell'emergenza

Oltre 200 vittime tra gli anziani, si allunga la conta della strage. La Procura studia i numeri Asur

Attualmente, nella struttura cingolana, sono 24 le persone positive mentre sette quelle guarite. Tra i positivi, 10 sono in attesa del secondo tampone, mentre 14 attendono il primo test. Si è spenta invece al Covid-Hospital di Camerino l’89enne Angela Calcabrini. La donna, di Macerata, positiva al virus, era la madre di Maurizio Pierucci, titolare del Tiffany in via dei Velini. Nel nosocomio della città ducale è deceduto anche un 92enne di Macerata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA