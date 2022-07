CIVITANOVA - Saldi, buona la prima. C’era ottimismo tra i commercianti per il week end che ha dato il via alla stagione dei ribassi e delle occasioni. Un momento atteso dagli addetti ai lavori, ma ora più che mai visto l’andamento lento degli affari in queste ultime settimane per i commercianti del centro. E, dunque, ora, dopo il primo fine settimana, c’è più ottimismo. Tanto movimento a Civitanova e tanti turisti stranieri. Non solo inglesi e tedeschi, che già hanno cominciato a farsi vedere da qualche settimana, ma anche spagnoli in giro per il centro e per il lungomare.

L’altra sera i negozi del centro sono rimasti aperti fino a mezzanotte in occasione della consueta “Notte dei saldi”, evento consolidato da tanti anni che prevedeva l’apertura serale dei negozi di corso Umberto I e delle altre vie del centro. Tanto passeggio, tanto movimento e anche gli acquisti non sono mancati, concentrati soprattutto nelle prime ore del mattino di sabato. «Siamo ottimisti, questo fine settimana è andato bene – ha detto Debora Pennesi, presidente dell’associazione Centriamo – Soprattutto la mattina, fino a mezzogiorno, abbiamo lavorato. La gente ha scelto di aspettare i saldi per comprare abbigliamento per feste, eventi, cerimonie e lauree, ad esempio. Era quello che ci voleva dopo un periodo difficile. Ora speriamo di continuare così, serve un po’ di ottimismo».



Per il resto, tanto movimento, anche se nel pomeriggio sul corso si boccheggiava per il caldo. A Civitanova ci sono già molti turisti, come inglesi e tedeschi che già vediamo da qualche settimana. Ieri, poi, si sentiva parlare addirittura spagnolo. Mai visti turisti spagnoli a Civitanova. Anche gli umbri non sono mancati, ormai sono nostri clienti e quasi non ci facciamo più caso». Il primo mercoledì di luglio, dopodomani, prenderanno il via, inoltre, le aperture serali del mercoledì in occasione delle serate di “Shopping sotto le stelle” in programma per i mesi di luglio e di agosto. Un appuntamento consolidato che continua a piacere e al quale i commercianti hanno chiesto di dare continuità.



«Quest’anno avremo la collaborazione dell’associazione Il Palco per due serate a luglio e due serate ad agosto, dove suoneranno tre band musicali in giro per il centro – ha concluso Debora Pennesi – Confermate anche le mostre d’arte in diversi punti della città. Mercoledì 6 luglio, dunque, ci saranno delle band ad allietare il passeggio» ha concluso la presidente dell’associazione Centriamo.