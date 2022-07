Dimentica una pentola sul fuoco, si incendia la casa. Paura in un condominio

CIVITANOVA - Dimentica una pentola sul fornello acceso, scoppia un incendio in una abitazione nel quartiere di San Marone a Civitanova. Fumo in tutto il condominio. L’allarme è scattato l’altra notte, poco dopo le 3.40, in una abitazione di via Dante Alighieri, dove vive da solo un giovane uomo afghano.

Incendio per una pentola dimenticata sul fuoco

L’incendio si sarebbe propagato a causa di una pentola rimasta sul fuoco acceso. Da qui le fiamme ma soprattutto il fumo hanno invaso la palazzina. Immediatamente sono arrivati sul posto i vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza tutta la zona interessata. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato. Danni da fumo, per fortuna limitati grazie all'intervento tempestivo dei pompieri.