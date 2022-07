Incendio nel bosco, le fiamme arrivano a un giardino: abitazione salvata dai vigili

MONTE CERIGNONE - Pericoloso incendio boschivo soffocato sul nascere questa mattina a Monte Cerignone. Provvidenziale il tempestivo intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Macerata Feltria che hanno impedito il propagarsi delle fiamme salvando un’abitazione lambita dal fuoco arrivato fino al suo giardino. L’allarme è stato dato intorno alle 10 da chi ha visto il fumo alzarsi dalla zona di via Santa Maria. Sono intervenuti i 5 vigili del fuoco di turno a Macerata Feltria con 3 automezzi e i carabinieri forestali della stazione di Macerata Feltria.

Incendio minaccia un'abitazione

Il fuoco, che sospinto dal vento su un fronte si stava alzando in alte fiamme, ha distrutto una superficie di oltre mezzo ettaro di sterpaglie e sottobosco. Coinvolto il giardino di un’abitazione, la quale non ha subito danni strutturali perché le fiamme non hanno raggiunto i muri esterni. I vigili del fuoco sono stati impegnati per due ore e mezzo per domare le fiamme. La zona interessata dall’incendio si trova nell’immediato hinterland di Monte Cerignone, a poca distanza da una chiesa, altre abitazioni sull’altro lato della strada non sono state direttamente minacciate dal fuoco. I carabinieri forestali stanno svolgendo accertamenti sulla causa che ha innescato le fiamme.

Caldo e siccità sono un pericolo

Le condizioni ambientali per la siccità e il caldo oltre la media stagionale sono particolarmente favorevoli allo sviluppo di incendi boschivi. Le autorità, quindi, rivolgono un appello a tutti i cittadini perché evitino le condizioni di rischio e si attivi una vigilanza diffusa per gli allarmi antincendio.