CIVITANOVA - Una denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, due per droga e una per guida in stato di ebbrezza. È il bilancio di un’operazione di controllo del territorio effettuata durante la notte della movida dai carabinieri della Compagnia di Civitanova, sulla base di quanto pianificato dal prefetto Flavio Ferdani durante una recente riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. I militari guidati dal sottotenente Cristian Mucci hanno presidiato tutta la costa, con particolare attenzione alle aree (come Porto Potenza) in cui nei giorni scorsi si sono verificati furti d’auto.





A Civitanova i carabinieri del Norm sono intervenuti nelle vicinanze della discoteca Donoma, dove un operaio anconetano di 21 anni, incensurato, aveva aggredito un altro giovane e danneggiato un’auto in sosta. Era in evidente stato di alterazione psicofisica, verosimilmente dovuta a qualche drink di troppo. Ha dato in escandescenza anche all’arrivo della pattuglia dell’Arma, che lo ha portato nella caserma di via Carnia, dove è stato denunciato per i reati di oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Tra Porto Potenza e Porto Recanati, invece, sono stati effettuati posti di blocco che hanno interessato sia le aree residenziali che le contrade isolate. Identificate 116 persone (78 i veicoli fermati) ed elevate 16 contravvenzioni al codice della strade. Controlli disposti con una duplice finalità: fare prevenzione e cercare di individuare eventuali malintenzionati. Impegno anche sul fronte della lotta alle cosiddette stragi del sabato sera, per garantire la sicurezza stradale.

Indiano alticcio denunciato

Denunciato per guida in stato di ebbrezza un automobilista indiano di 35 anni, residente a Morrovalle. È stato sorpreso alla guida della propria utilitaria con un tasso alcolemico di 1,35 g/l (patente ritirata). Ma non è tutto. A Civitanova il Nucleo operativo ha effettuato controlli antidroga e un 32enne disoccupato originario di Montecosaro è stato trovato in possesso di 8 grammi di marijuana e 3 di cocaina. Le sostanze stupefacenti, già suddivise in dosi, erano nascoste nell’auto e nell’abitazione del giovane, nel quartiere di San Marone, dove i militari hanno rinvenuto un bilancino di precisione e altro materiale per il confezionamento. Il 32enne, incensurato, è stato denunciato in stato di libertà per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.



Nei guai anche un cittadino pakistano di 19 anni, anche lui residente a Montecosaro, in possesso di 15,5 grammi di hashish, nascosti in un taschino del giubbotto. Pure lui, disoccupato e incensurato, è stato denunciato alla Procura di Macerata.