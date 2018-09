Vanno a pesca sul fiume â€‹e si trovano le gomme delle auto bucate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Torna a prendere l’auto dopo una battuta di pesca, sale, mette in moto e, tempo pochi secondi, si rende conto di essere stato vittima di un atto di vandalismo. Tre delle gomme della sua automobile, una Fiat Punto, erano a terra, piene di grossi chiodi. Inutile dire che erano tutte e tre da buttare. Stessa sorte, in quelle ore, è capitata ad altri due suoi amici, che avevano lasciato le rispettive automobili parcheggiate nelle vicinanze: per loro un chiodo a testa.Le vittime sono tre pescasportivi civitanovesi. Il luogo dove è avvenuto il fatto si trova nei pressi della foce del Chienti, al confine tra i Comuni di Civitanova e di Porto Sant’Elpidio, nella zona più a Sud della città. Qualche tempo fa, in quello stesso punto, erano state danneggiate in maniera analoga ben otto macchine.